Op de kruising aan de Snipperlingsdijk in Deventer heeft dinsdagavond een ongeluk plaatsgevonden. Het kruispunt is grotendeels gestremd en de Snipperlingsdijk is helemaal afgesloten.

Op het kruispunt kwamen twee auto's fors met elkaar in botsing. Hoe dat precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Twee inzittenden uit de grijze auto zijn mee naar het ziekenhuis, de bestuurder van de zwarte auto bleef ongedeerd. De drukke kruising Amstellaan/Hanzeweg/Snipperlingsdijk was jaren een notoire ongevalslocatie, maar sinds de plaatsing van de flitspalen voor rood licht en te hard rijden is het aantal ongelukken sterk verminderd. Toch ging het deze zomer weer mis. Twee bestuurders van een bestelbus raakte zwaargewond na een botsing met een vrachtwagen. Wat de toedracht is geweest van het ongeluk dinsdagavond moet onderzoek uitwijzen. Een berger is opgeroepen om de auto's weg te slepen. De verkeershinder zal daarom naar verwachting nog even aanhouden. Volg Deventer Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Deventer