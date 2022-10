BHV'ers van Nefit-Bosch in Deventer hebben dinsdagmiddag eerste hulp verleend aan een fietser die in botsing kwam met een van hun busjes. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Een busje van het installatiebedrijf wilde het terrein aan de Zweedseweg afrijden toen het in botsing kwam met een fietser. De vrouw kwam vervolgens op de rijbaan terecht. BHV'ers van Nefit hebben eerste hulp verleend en het verkeer om het ongeluk heen geleid waardoor hier enige tijd een file stond. Volg Deventer Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Deventer