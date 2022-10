De dag na de openstelling van de mountainbikeroute van Holten en Nijverdal, raakten kort na elkaar twee mtb'ers een uur na elkaar gewond bij een val op dezelfde plek.

Ze werden verrast door een onverwachte, illegaal aangebrachte bult in de mtb-track langs het Hazenpad in Holten. Beide fietsers, de een om circa tien uur 's ochtends, de ander ongeveer kwart over elf, sloegen over de kop. Ze werden met nekklachten, een gewonde schouder en een gewond been naar het ziekenhuis vervoerd. De plek is vervolgens afgezet met linten.