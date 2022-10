Vanmorgen vroeg is er een flinke knal te horen geweest in het Havenkwartier in Deventer. Kort na de knal werd een autobrand ontdekt aan de Scheepvaartstraat.

De brand werd omstreeks half zes vanmorgen ontdekt. Toen de brandweer arriveerde waren er vlammen te zien aan de voorzijde van de auto. Ondanks dat de brandweer het vuur snel onder controle had, was de schade aan de auto aanzienlijk. Ook raakten andere geparkeerde auto's beschadigd. Meerdere bewoners van de naastgelegen studentenflat vertellen door de enorme klap rechtop in bed te hebben gezeten. De politie roept bewoners met camerabeelden uit de omgeving op zich te melden en vraagt specifiek op deze beelden uit te kijken naar een scooter of auto. De directe omgeving is afgezet en bij daglicht zal de forensische opsporing verder onderzoek doen naar de oorzaak van de brand.