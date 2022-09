Een brillenverkoper in Deventer hield goed een oogje in het zeil. Op klaarlichte dag sloegen brillendieven donderdag toe in de Hans Anders op de Brink. Een medewerker kreeg ze in de gaten. De twee mannen van 26 en 27 jaar werden op heterdaad betrapt.

Tijdens de aanhouding maakte het tweetal zonder vaste woon- of verblijfplaats het de politie niet makkelijk. Zij verzetten zich flink tegen hun arrestatie. De mannen worden ervan verdacht dat ze het voorzien hadden op de brillen in de winkel aan de Brink. De mannen werden donderdagmiddag rond 17.20 aangehouden. Bij de arrestatie hadden ze een aantal nieuwe brillen op zak. Het tweetal is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De politie onderzoekt de zaak Volg Deventer Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Deventer