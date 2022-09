Een motorrijder is dinsdagavond hard onderuitgegaan nadat hij achterop een auto reed in Deventer. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde vlak voor middernacht op de kruising van de Brinkgreverweg met de Bleekstraat. De motor reed op de Brinkgreverweg toen er plotseling een auto de weg op draaide. De motorrijder kon niet op tijd remmen en knalde hard op de achterkant van de auto. Door de klap brak de voorvork van de motor af. Die schoot over de straat. Losgeraakte onderdelen raakten meerdere geparkeerde auto's. De motor eindigde uiteindelijk via de geparkeerde auto's enkele meters vóór de auto waar hij op was geklapt. Met spoed naar ziekenhuis Ook de motorrijder schoot de auto voorbij en belandde tegen de geparkeerde auto's aan op het wegdek. Voor de motorrijder liep dat fout af. Hij raakte ernstig gewond en werd per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist bleef ongedeerd. Omdat de oorzaak van het ongeval niet helemaal duidelijk is, heeft de Verkeersongevallen Analyse van de politie nog na middernacht uitgebreid onderzoek gedaan. Volg Deventer Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Deventer