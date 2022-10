In de Deventer nieuwbouwwijk Tuinen van Zandweerd is bgonnen met de bouw van acht tiny houses voor de sociale huur. Daarbij komt ook een gemeenschappelijke ruimte. De verwachting is dat de bewoners hun nieuwe huisje in februari 2023 kunnen betrekken.

De toekomstige bewoners, verenigd in Cohousing groep Groeneweerd, hebben samen met woningcorporatie Rentree een bouwplan gemaakt. Ook de keuze voor het ontwerp van architect Woonpioniers is gezamenlijk genomen. "De acht huisjes bij elkaar vormen een kleine, groene gemeenschap. We willen een stapje terug doen en samen met elkaar dichter bij onze natuur leven", vertelt Karlijn Sandorp-van Weeren namens de bewonersgroep. Het gemeenschapshuis is het hart van Groeneweerd. De bewoners kunnen op deze plek onder meer samen koken en eten. Als je klein gaat wonen, zegt Sandorp-van Weeren, moet je opnieuw gaan nadenken over het indelen van je leven. "Dan kom je al vrij vlot tot de conclusie dat het delen van bijvoorbeeld huishoudelijke apparaten en een tuin erg praktisch is."