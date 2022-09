Een fietser is vrijdagmiddag rond vier uur gewond geraakt op de Ceintuurbaan in Deventer. Hij botste op een voorbijgaande auto. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De botsing vond plaats op de Ceintuurbaan, ter hoogte van de Schoutenweg. De automobilist heeft volgens de politie nog geprobeerd uit te wijken om een botsing te voorkomen. Daarbij raakte hij de stoeprand en raakten beide banden lek. De bestuurder is ongedeerd. Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend. Hij is met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.