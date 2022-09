Één van de drie mensen die woensdag gewond raakten bij een heftig ongeluk tussen Lochem en Zutphen, is overleden. De politie meldt dat het gaat om een 81-jarige man uit Deventer.

Het ongeluk gebeurde gistermorgen op de Zutphenseweg (N346) tussen Lochem en Zutphen. Een auto met een Duits kenteken kwam volgens de officier van dienst uit de richting van Lochem en belandde in een bocht op de verkeerde weghelft.

Daar tikte het voertuig een auto aan die uit tegenovergestelde richting kwam en daardoor haaks op de rijbaan belandde. Een derde voertuig ramde de stilstaande auto vervolgens vol in de flank.

Het was gisteren al duidelijk dat de man achter het stuur van de geramde auto er zeer ernstig aan toe was. Politiewoordvoerder Sarah Lenderink meldt dat de overledene een 81-jarige man uit Deventer is. "De man is aan zijn verwondingen overleden in het ziekenhuis.''

De bestuurster van de auto die hem ramde, raakte zwaargewond, haar vrouwelijke passagier lichtgewond. Het gaat daarbij om een vijftigjarige vrouw en een minderjarige uit Barchem.

De persoon in de Duitse auto bleef ongedeerd en werd aangehouden voor verhoor. Dat is een standaardprocedure bij dergelijk ernstige ongevallen. De man werd meegenomen naar het bureau. Voor zover bekend reed hij niet onder invloed van alcohol.

Wijkagenten van politieteam Waterkwartier uit Zutphen meldden gisteren op hun Instagram-account: 'Helaas een triest einde aan een trieste dag. Naar aanleiding van het ongeval is één van de slachtoffers overleden. Twee gewonden liggen in het ziekenhuis'.