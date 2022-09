Ze groeide op in Oekraïne, maar verliet haar huis om in Nederland te gaan wonen. Nu komt Anastasiia Liubchenko zondag met de voorstelling Thuisin het Deventer theater Mimik. De uitvoering die dag is geïnspireerd op het persoonlijke verhaal van haar.

Liubchenko werkt volgens het theater met thema's die sociaal betrokken zijn en ze gaat emoties niet uit de weg. De solovoorstelling gaat over geluk en kent een zoektocht naar dieren en een nieuw thuis. De voorstelling begint zondag om 15.00 uur in de theaterzaal van Mimik. Kaarten zijn verkrijgbaar via mimik.nl. Meer informatie over Anastasiia Liubchenko is te vinden op mimewave.com.