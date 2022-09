Op de Ravensweerdsweg bij Gorssel is dinsdagmiddag een wielrenner zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen.

De botsing was even voor 18.00 uur in het buitengebied nabij de IJssel, op de kruising tussen Ravensweerdsweg en de Domineesteeg.

Wat er precies is voorgevallen is nog niet helder, maar wel dat er een fietser en een kleine vrachtwagen - een tot camper omgebouwde paardentrailer - bij waren betrokken. De wielrenner kwam bij het voorval zwaar ten val.

Twee ambulances en de traumahelikopter rukten uit om hulp te verlenen. Een van de ambulances vertrok na de eerste hulp ter plekke met spoed naar het ziekenhuis, met een arts van de traumahelikopter aan boord. De uit Zwitserland afkomstige inzittenden van de camper kwamen met de schrik vrij.