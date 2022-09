Treinreizigers in Deventer hebben hinder gehad van een eenzijdig ongeluk in de spoortunnel vlak bij het station. Een vrachtwagenchauffeur schatte de hoogte verkeerd in en reed tegen de bovenzijde van de tunnel in de Brinkgreverweg aan.

Het ongelukje - waarbij niemand gewond raakte - gebeurde om 15.15 uur. Volgens ProRail-woordvoerder Aldert Baas is het dan 'standaard procedure' om de conditie van de spoorovergang te checken, voordat het treinverkeer er weer overheen kan. Die inspectie duurde tot 17.15 uur. Tot die tijd is er beperkt treinverkeer geweest tussen Deventer en Almelo en tussen Deventer en Zutphen. Inmiddels rijdt alles weer volgens de normale dienstregeling. ProRail betreurt het incident en de hinder voor de reizigers en gaat proberen de geleden schade te verhalen op het bedrijf van de chauffeur.