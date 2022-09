Een vrouw is met haar driewieler woensdag in een sloot in Holten beland. Haar man fietste in eerste instantie door tot hij in de gaten kreeg dat ze was verdwenen.

Wat een mooi fietstochtje had moeten zijn woensdagavond liep toch wat anders af voor een echtpaar in Holten. De man en vrouw reden allebei op hun elektrische driewieler op de Fliermatenweg. De man voorop, de vrouw erachter. Toen de man eens achterom keek, zag hij zijn vrouw niet meer. Ze was nergens te bekennen. De man vertrouwde het niet en reed terug. Wat hij niet had gezien, is dat zijn vrouw door onbekende oorzaak een eind terug in de sloot was beland. Twee voorbijgangers hadden het wel zien gebeuren. Ze zagen de vrouw de sloot in rijden en ook dat haar fiets bovenop haar terechtkwam. Zonder na te denken hebben ze meteen 112 gebeld. Inmiddels had de man in de gaten gekregen dat zijn vrouw in de sloot lag. Hij moest toezien hoe hulpdiensten haar uit de sloot hebben gehaald. Ze is nagekeken door de ambulancemedewerkers en met de ambulance terug naar huis gebracht.