Kunstenaars stellen dit weekend hun ateliers in Deventer open voor het publiek. De Open Atelierroute loopt langs zeven locaties.

Op die zeven locaties, verspreid door Deventer, tonen zeventien beeldend kunstenaars hun werk. Dat werk bestaat uit uiteenlopende kunstdisciplines. Naast het kijken naar kunst zijn workshops te volgen.

De Open Atelierroute is op zaterdag 17 en zondag 18 september tussen 11.00 en 17.00 uur. Ateliers die meedoen, liggen aan de Van Hetenstraat 57, Sint Olafstraat 3, Schuilingstraat 16, Bruynssteeg 20, Walstraat 63 in Deventer en de Veldweg 13 in Welsum.