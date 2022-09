Harddrugs en een pistool: dat is wat agenten gisterenavond aantroffen bij de inval van een woning in de Deventer woonwijk Keizerslanden. Twee verdachten, een man en een vrouw, zijn gearresteerd.

Rond 20.00 uur werden bewoners van de Karel de Grotelaan opgeschrikt door een vijftal politiewagens en agenten in kogelwerende vesten. "We hadden informatie dat er mogelijk een vuurwapen was in een woning", verklaart woordvoerder Frank Brouwer.

Dat bleek inderdaad te kloppen: in het huis werd een alarmpistool gevonden. Bovendien werd tijdens de huiszoeking harddrugs aangetroffen. De bewoonster en een 34-jarige man uit Deventer zijn aangehouden.

Het is onduidelijk waarom het wapen en de drugs in de woning lagen en of de twee vondsten met elkaar in verband staan. "Dat hopen we beantwoord te krijgen tijdens verhoren van de verdachten", stelt Brouwer.