Geen fijn begin van je rij-carrière: van achteren aangereden worden en naar het ziekenhuis moeten. Dat is een cursist vandaag overkomen in Deventer. De aanrijding gebeurde op de T-splitsing van de Kazernestraat en de Mr. H.F. de Boerlaan in het centrum van de stad.

Hoe het precies gegaan is, wordt nog onderzocht. De eerste lezing is dat de lesauto stilstond en de achteropkomende automobiliste dat niet in de gaten had.

De instructeur, en de dame die er met de witte BMW achterop reed, bleven ongedeerd. De politie doet geen uitspraken over de ernst van de verwondingen van de lessende vrouw. Ze werd in haar nek ondersteund door de agenten in afwachting van het ambulancepersoneel.

Beschadigd

Zowel de Volkswagen als de BMW zijn flink beschadigd aan de bumper. Er is een berger ter plaatse gekomen om te helpen met het wegslepen.

De weg was korte tijd dicht richting de A1 om het slachtoffer te kunnen behandelen. Daarna konden de auto's in de berm worden gezet voor de verdere afhandeling en was de weg weer vrij.