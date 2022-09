Een DHL-bezorger kwam vanavond tijdens de ronde met zijn bedrijfswagen op het voetgangerspad naast de onbewaakte spoorovergang in Diepenveen terecht. Dolf Meijer stond even te kijken toen hij met zijn hond langs kwam wandelen. "Hij zal wel gedacht hebben: 'Nu kan het nog, volgend jaar wordt deze overweg gesloten'."

Op Google Earth is amper te zien dat er een voetgangerspaadje naast het spoor in Diepenveen loopt. Iedere avond wandelt Meijer met zijn hond tussen Diepenveen en Rande langs het spoor. "Je kunt via een een hekje het spoor oversteken zodat je over het spoor kunt wandelen. Het is een doorgaande weg waar je niet parallel aan kunt lopen. We hebben geen idee hoe de man daar gekomen is en hoe hij heeft kunnen keren met zijn bus. Heel knap", besluit Meijer.

Hij vermoedt echter dat de bestuurder van het DHL-busje met een foute navigatie op het voetgangerspad terechtkwam en probeerde te keren toen hij zijn fout opmerkte. "Het was anders wel een heel bijzondere plek geweest om een pakketje te bezorgen. ProRail sluit in heel Nederland onbewaakte spoorwegovergangen die onveilig zijn. Om de spoorwegovergang in Diepenveen is veel te doen geweest, want het zijn alleen wandelaars die van de spoorwegovergang gebruikmaken omdat dit wandelpad er langs ligt."

Meijer keek of hij de bezorger kon helpen, maar er was al een reddingsteam aanwezig. "De bezorger stond naast zijn bus een beetje te balen. Een grijze bus stond er bij en de bestuurder daarvan heeft de DHL-bus met een trekhaak en sleeptouw van het pad afgetrokken."