Het aantal muskusratten in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta is de laatste jaren sterk gedaald. Werden er in 2014 nog 18.079 muskusratten gevangen, vorig jaar waren dat er nog maar zo'n 1800.

Waterschappen hebben de wettelijke taak om deze knaagdieren te bestrijden. Ze leveren gevaar op omdat ze holen en gangen in dijken graven en nesten maken met ondergrondse gangenstelsels. Dat maakt dijken kwetsbaar, waardoor de veiligheid van het achterliggende gebied in het geding komt.

Komend voorjaar zijn er waterschapsverkiezingen en de fractie van Water Natuurlijk in het bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta) pleit voor minder dieronvriendelijke vangmethodes. De muskusrattenbestrijders vangen de dieren bijvoorbeeld met een klem en tijdens de trekperiodes van de dieren worden er ook kooien ingezet als val.

'Geen ideale methodes. En Water Natuurlijk juicht het dus toe dat er hard gewerkt wordt aan manieren om de muskusrattenbestrijding diervriendelijker te maken', aldus de partij. 'Denk aan slimmere vangkooien, of e-DNA om de plaagdieren eenvoudiger op te sporen, waardoor het vangen veel preciezer kan.' De waterschappen werken daarbij samen met collega-organisaties in België en Duitsland in het project Life MICA.

2034

Sinds 2019 is er een landelijke aanpak in de muskusrattenbestrijding. Het uiteindelijke doel is dat er in 2034 geen levensvatbare populatie muskusratten meer in het binnenland van Nederland is. Dat is het geval als er minder dan 500 muskusratten per jaar worden gevangen. De dieren worden dan voornamelijk nog in de grenszone en langs rivieren en beken gevangen, net zoals dat nu al bij de beverrat het geval is.