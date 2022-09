De gemeente Deventer draait zelf op voor de kosten van het opruimen van allerlei losse voorwerpen en hekken bij de woonwagenstandplaatsen aan de Colmschaterstraatweg in 2019. Dit heeft de Raad van State uitgemaakt in maar liefst vijf hogerberoepszaken.

Het gaat onder meer om illegaal geplaatste speeltoestellen in de openbare ruimte bij de woonwagens en hekken rond een dierenweitje. Volgens de Raad van State heeft de gemeente niet hard gemaakt dat de woonwagenfamilie de omstreden bouwwerken daar heeft neergezet.

Dat betekent dat Deventer de kosten van de opruimactie niet kan verhalen. Volgens advocaat Frans Kobossen van de woonwagenfamilie gaat het om een rekening van 20.000 euro.

Op 31 mei hield de Raad van State een langdurige hoorzitting. Op verzoek van de rechter was de advocaat van de gemeente bereid een schikking te treffen met de woonwagenfamilie. Die zou erop neerkomen dat de gemeente Deventer de kosten voor haar rekening zou nemen.

De woonwagenbewoners moesten beloven dat ze zich niet negatief over de gemeente zouden uitlaten. De schikking is echter niet doorgegaan. Daarom heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de vijf hogerberoepszaken.

Voor de gemeente leverde dat een winstpuntje op. De rechtbank Overijssel had bepaald dat de bestuursdwangaanschrijvingen onduidelijk waren. Daar is de Raad van State het niet mee eens.