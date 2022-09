Skeelerliefhebbers kunnen komend weekeinde hun hart ophalen in Deventer. De Koekstad is op zaterdag 10 september namelijk gastheer van twee skeelercompetitties en een prestatietocht voor recreanten. Daarbij is er zowel voor jong als oud genoeg te beleven op de skeelerbaan bij het Borgelerbad.

De Skeelerdag in Deventer begint om 9.30 uur met de Stouwdam Jeugdskeelercompetitie Oost. Deze competitie is bedoeld voor jonge skeeleraars en bestaat uit verschillende onderdelen. Zo staan er onder andere een tijdrit over 300 meter en een puntenkoers van 15 ronden op het programma. Aanmelden voor de jeugdcompetitie kan via skeelerhuus.nl. De wedstrijd voor de jeugd duurt tot ongeveer 14.00 uur. Om 14.30 uur gaat vervolgens het programma voor de volwassenen van start met een prestatietocht voor recreanten. Recreatieve skeelers leggen op de skeelerbaan een afstand van 25 kilometer af, maar het is ook mogelijk om een kortere afstand te rijden. Iedereen kan deelnemen aan de prestatietocht, ongeacht niveau of leeftijd. Aanmelden kan via

inschrijven.Schaatsen.nl. Deelnemers kunnen zich ook een half uur voor de start aanmelden bij de skeelerbaan. Na afloop van de prestatietocht vindt de Freewheel Inline Cup plaats. Deelnemers aan deze marathonwedstrijd leggen op de skeelerbaan - die een lengte van 1,1 kilometer heeft - een afstand van 42 kilometer af. De organisatie van de Deventer Skeelerdag is in handen van de Deventer IJsclub en de wedstrijden vinden plaats op de skeelerbaan bij het Borgelerbad, op sportpark Keizerslanden.