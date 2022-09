Een fietsster is gewond geraakt nadat ze vol door een auto is geschept in Schalkhaar. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht.

De fietsster wilde vanuit de Brinkgreverweg in Schalkhaar de Raalterweg oversteken. De automobilist zag de vrouw over het hoofd en botste vol op de fiets. De fietsster raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto is zwaar beschadigd en moet worden afgesleept. Het verkeer is door handhavers langs het ongeval geleid.