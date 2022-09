In een vrachtwagen op de A1 bij Holten is woensdagochtend brand ontstaan. De rechterrijstrook is afgesloten vanuit Bathmen richting Holten voor de bergingswerkzaamheden.

De chauffeur heeft rook ingeademd en wordt daarom onderzocht door ambulancemedewerkers op de plek van het incident. De brand ontstond volgens een woordvoerder ter plaatse door kortsluiting in de cabine van de vrachtwagen uit Litouwen. De rook heeft ervoor gezorgd dat de cabine zwartgeblakerd is. De vrachtwagen wordt door een bergingsbedrijf afgesleept. Volg Deventer Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Deventer