Een automobilist is dinsdagnacht gewond geraakt toen hij met zijn auto bij Twello in een flauwe bocht naast de weg terecht kwam. Een toevallige passant trof hem aan. De gewonde man heeft mogelijk enige tijd bekneld in zijn wagen gelegen.

Hulpverleners van politie, brandweer, ambulance en de traumaheli gingen met spoed naar de Oude Wezeveldseweg bij Twello. De zwarte pick-up lag naast de weg, in een flauwe bocht. Agenten lieten vannacht weten dat de wagen wellicht door het gladde wegdek van zijn koers was geraakt. Door de regen vannacht was het wegdek spekglad geworden. Dat gebeurt vaker na een lange periode van droogte. Vuil op de weg is dan nog niet weggespoeld. De zwaargewonde man zat bekneld in zijn wagen. Het duurde een half uur voordat de hulpverleners hem uit het wrak konden halen. Een specialistische arts uit de traumahelikopter ging met de ambulance mee naar het ziekenhuis om onderweg assistentie te verlenen. Toen de hulpverleners bij de auto en de gewonde arriveerden, bleek het motorblok van de wagen al koud te zijn. Dat versterkt het vermoeden van de politie dat het ongeluk al eerder in de nacht plaats heeft gevonden. De toevallige passant belde rond vier uur het noodnummer, het is niet bekend hoeveel tijd er tussen het ongeval en de melding zit. Die passant zag in eerste instantie takken op de weg liggen, gevolg van het ongeval. Hij trapte op de rem, ging terug en zag de gecrashte auto tussen de bomen staan. De Oude Wezeveldseweg werd geruime tijd afgesloten, zodat de hulpverleners hun werk konden doen. De weg ligt in het buitengebied van Twello.