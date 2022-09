De vermiste Noah uit Zutphen is in goede gezondheid aangetroffen in Utrecht. De 22-jarige was sinds vrijdag vermist. Er werd eerder vandaag een grote zoekactie gestart bij de IJssel in Deventer, waar spullen van hem waren gevonden.

Bert Nijeboer, woordvoerder van het Search And Rescue Team (SAR) meldde maandagavond rond 22.30 uur dat Noah was gezien door een kennis van de familie in Utrecht. Nijeboer: "Die kennis wist niet dat Noah vermist was, maar door alle verhalen en door de verspreiding van het bericht over zijn vermissing die deze kennis daarna zag, kon hij zijn familie waarschuwen en vertellen waar Noah was. Noah is vervolgens opgehaald door zijn familie."

In Deventer werd maandagavond een grote zoektocht naar vermiste Noah opgezet door het Search And Rescue Team Nederland. De zoektocht vond plaats in het jachthavengebied van Deventer. Rond 20.00 uur was er contact met de familie van Noah die aangaf dat iemand zich had gemeld en dat Noah zondag nog in Zutphen was gezien. Na dat bericht riep Nijeboer de boten en zoekers terug.

Noah was al sinds afgelopen vrijdagavond spoorloos. Zijn moeder trok aan de bel toen hij niet op een afspraak verscheen. Familie en vrienden maakten zich zorgen, omdat hij zijn jas, tas en dure viool op een bankje naast de IJssel in Deventer achterliet. De politie gaf zondag een Burgernetmelding uit. Verschillende burgers besloten spontaan op zoek te gaan met hun bootje.