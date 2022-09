Bij een brand in Deventer zijn maandagnacht een aantal containers gesmolten en een schutting grotendeels vernield. De politie vermoedt brandstichting.

De bewoonster van het huis waar de containers stonden, op de hoek van de Enkstraat en de Tabaksdwarsstraat, was op het moment van de brand rond 3.30 uur vannacht niet thuis. Daarom is het volgens de politie zo goed als uitgesloten dat de brand bijvoorbeeld is ontstaan door weggegooid, nog gloeiend afval. De politie onderzoekt daarom de oorzaak van de brand.

De containers die in brand waren gevlogen, stonden achter de schutting, die daardoor ook in brand vloog. De brandweer trok een deel van de schutting los en kreeg de brand zo onder controle. De containers zijn grotendeels weggesmolten en de schutting is zwaar beschadigd geraakt.