De politie heeft vrijdagnacht een 26-jarige fietser van de snelweg bij Deventer gehaald. De man had te diep in het glaasje gekeken en daardoor een levensgevaarlijke route gekozen.

De melding kwam rond half 1 in de nacht van vrijdag op zaterdag bij de politie binnen. Een alerte voorbijganger zag dat de fietser de snelweg op wilde rijden en alarmeerde de politie.

Die troffen de fietser op de toerit naar de A1 bij Deventer-Oost in dronken toestand aan. Of de man dacht via de snelweg sneller op zijn bestemming te zijn of dat hij een afslag had gemist, is niet bekend.

De man moest in ieder geval blazen. Hij is met drie bekeuringen op zak door de politie veilig naar huis gebracht. De man kreeg boetes voor het rijden zonder licht, fietsen op de snelweg en openbare dronkenschap.