De politie heeft tijdens een alcoholcontrole donderdag in Deventer meerdere bekeuringen uitgedeeld. Niet alleen beschonken automobilisten werden onderschept, ook een bestuurder op een elektrische step viel door de mand.

Of de bestuurder van de elektrische step op de hoogte is dat deze voertuigen in Nederland, mits door RDW gekeurd, niet zijn toegestaan, is niet bekend. Voor de politie die op verschillende locaties donderdag in Deventer een alcoholcontrole hield, was het reden genoeg om de stepbestuurder te stoppen.

De step voldeed niet aan de regels en mocht de weg niet op. Hiervoor kreeg de bestuurder een bekeuring. Of deze net zo hoog is als het bedrag, 307 euro, om de step te laten keuren, is niet bekend.

Naast de illegale elektrische step moesten 3 automobilisten mee naar het bureau voor een ademanalyse. Twee hiervan zaten boven de grens en kregen een proces-verbaal.

De politie deelde ook nog bekeuringen uit voor het rijden door rood en het besturen van een voertuig zonder rijbewijs.