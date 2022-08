De Deventer Eredivisie-club heeft een overeenkomst van twee jaar gesloten met de 26-jarige aanvaller, van wie De Graafschap aanvankelijk veronderstelde dat hij naar Doetinchem zou komen, om daar in de eerste divisie te gaan voetballen. Sow staat dinsdag voor het eerst op het trainingsveld bij De Adelaarshorst.

"Ik ben superblij weer terug te zijn in Nederland en in de eredivisie te kunnen spelen", zegt Sow over zijn overstap naar Go Ahead Eagles. "Ik kan niet wachten om de mensen op de tribunes van De Adelaarshorst blij te maken! Het superwarme onthaal van vandaag is voor mij veelzeggend over de aard van deze club."

Technisch manager Paul Bosvelt: "Sylla is een fysiek sterke aanvaller, die als linksbuiten en als spits kan spelen. Hij is sterk in de dribbel, maar kan ook een bal vasthouden met zijn rug naar de tegenstander. Met zijn komst hebben we aanvallend meer mogelijkheden."

De Graafschap was sinds juli bezig met Sow, maar de eigenaar van het Engelse Sheffield Wednesday, waar de aanvaller speelde, lag dwars. Nu leek de weg vrij. Sow vloog zondag naar Nederland om zich medisch te laten keuren en een tweejarige verbintenis te tekenen. Maar Go Ahead Eagles bleek een kaper op de kust. Dat leidde bij De Graafschap tot grote verontwaardiging.

Haken en ogen

De Deventer Eredivisie-club onderzocht maandag eerst nog wel uitgebreid de mogelijke juridische haken en ogen van een overeenkomst met Sow en of er geen sprake was van een dubbele overeenkomst. Daaruit bleek geen beletsel voor het contracteren van de geboren Nijmegenaar.

Go Ahead Eagles wil voor het sluiten van het transferwindow ook nog een vleugelverdediger vastleggen.