Wat er precies voorviel in de keuken van een appartement aan de Keizer Frederikstaat in Deventer, is niet duidelijk. Maar dat het vuur rap om zich heen sloeg, staat vast. De bewoonster kon zich op tijd uit de voeten maken, maar moest haar twee katten achterlaten. De brandweer kreeg ze uiteindelijk levend naar buiten.

De brand brak rond 09.15 uur uit op bovenste (vierde) verdieping van het complex. Toen de brandweer ter plekke was, had het vuur al flink om zich heen geslagen. Tijdens het blussen waren er meerdere knallen te horen, gevolgd door het sneuvelen van enkele ruiten. Dat werd veroorzaakt door enkel spuitbussen die in de vensterbank stonden.

Het vuur ontstond door onbekende oorzaak in de keuken en verspreidde zich razendsnel door de woning. De bewoonster was thuis en kon zichzelf op tijd in veiligheid brengen, maar moest in de haast wel haar twee katten achterlaten.

Gelukkig voor haar - en natuurlijk de katten zelf - haalde de brandweer beide beestjes levend uit het pand. Ze zijn overgedragen aan de dierenambulance, die ze naar de dierenarts heeft gebracht. Volgens een woordvoerder van de dierenambulance hebben de katten wel wat rook ingeademd, maar zijn ze verder in orde. "Ze gaan dit avontuur overleven", zegt ze.

Buurtgenote Mariska Wesseldijk was als een van de eersten ter plekke nadat de brandmelder afging en zij trof haar buurvrouw in complete paniek aan.

"Eerst denk je dat een batterij leeg is, totdat ik de bewoonster om hulp hoorde roepen." Wesseldijk ondernam direct actie. "Eerst liep ik naar beneden en toen weer naar boven toen het bovenin het complex bleek te zijn. De bewoonster stond al in de deuropening, maar wilde niet naar beneden vanwege de twee aanwezige katten." Daarop liep Wesseldijk naar beneden om 112 te bellen.

Een andere buurman ontfermde zich ondertussen over de vrouw en kreeg haar zover om naar beneden te gaan met achterlating van haar katten. De bewoonster is opgevangen door buurtbewoners in een woning die uitkijkt op haar appartement. Ze heeft geen behoefte nu te reageren op de gebeurtenissen.

De brand is geblust, maar de woning is onbewoonbaar door brand en rookschade. Hoe groot de (water)schade is voor de buren is nog niet duidelijk. "Het lijkt erop dat de waterschade voor de buren beperkt blijft", zegt bevelvoerder Roel Boerkamp. Over de oorzaak kan hij nog weinig zeggen: "Dat is gissen. Het lijkt wel aan de voorzijde bij de keuken te zijn ontstaan."