Zo'n vijftien supporters van de Italiaanse voetbalclub Fiorentina zijn donderdagavond op het station van Deventer uit de trein gehaald omdat ze geen kaartje hadden voor hun reis naar Schiphol. Door de vertraging viel de trein helemaal uit en moesten alle andere reizigers wachten op de volgende trein.

De supporters waren vanuit Enschede, waar hun club nog bezig was met de Europese wedstrijd tegen FC Twente, op weg naar het vliegveld waar ze morgenvroeg terug naar huis vliegen. Ze waren in het stadion van FC Twente geweigerd. Daar waren gisteren ernstige rellen rondom de wedstrijd in de Conference League.

De Italianen bleken allemaal geen vervoersbewijs te hebben en werden op het station in Deventer opgewacht door een flinke groep agenten. Er stonden zo'n acht politieauto's en -busjes aan beide kanten van het station.

Volgens een aantal medepassagiers waren de hooligans nog redelijk rustig en gedroegen ze zich niet intimiderend of vervelend, maar de politie heeft het zekere voor het onzekere genomen en ze in Deventer allemaal uit de trein gehaald en op het perron ingesloten.

Daar zijn ze verder gecontroleerd en hebben ze allemaal een kaartje moeten kopen. De trein is door alle commotie komen te vervallen en de andere reizigers zijn met een volgende trein meegegaan. De supporters mochten, met een kaartje, later ook doorreizen.