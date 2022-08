Voor de tweede keer in de geschiedenis vindt er in Deventer weer een Korenlint plaats. Twaalf koren trekken van het ene monument in de binnenstad naar het andere om daar optredens te geven. Dit zal gebeuren tijdens Open Monumentendag op zaterdag 10 september.

Tijdens deze editie zingen twaalf koren in twaalf monumenten. De koren laten in twee tot drie optredens van 25 minuten horen wat zij in hun mars hebben en trekken door de binnenstad van monument naar monument. 'De koren en vocale ensembles zijn een mooie afspiegeling van het brede palet aan koren dat in Deventer actief is', schrijft de organisatie, Kunstcircuit Deventer. De koren variëren van klassiek tot pop, van harmony tot shanty, van klein tot groot. De optredens vinden plaats tussen 13.30 en 16.30 uur. De toegang is gratis. Deelnemende koren zijn: het Bouwkundekoor, Dagkoor Deventer, Deventer Vocaal Ensemble, d'Iesselsingers, Euterpe, Maat 16, Musica Baltica, Scola Dynamica, Vocal Group Notes, Vocalized, Wereldvrouwenkoor en Zang- en Danstheater Apropos.