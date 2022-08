In Deventer zijn waarschijnlijk nog zo'n duizend mensen die recht hebben op de energietoeslag van 1300 euro, maar die deze nog niet hebben aangevraagd. De gemeente Deventer plaatst daarom extra berichten op onder meer Facebook en huis-aan-huisbladen om mensen te wijzen op de toeslag.

gemeenten mogen mensen met een laag inkomen een toeslag geven van 1300 euro vanwege de gestegen energieprijzen. Die toeslag was eerst 800 euro, maar is met 500 euro verhoogd. "Mensen van wie bij ons het inkomen bekend is, bijvoorbeeld mensen in de bijstand of mensen met een aanvulling op de AOW, hebben de toeslag automatisch gekregen", zegt Maarten-Jan Stuurman, woordvoerder van de gemeente Deventer. "Maar er zijn er meer mensen die er recht op hebben."

Inwoners die zelf de aanvraag voor de toeslag zelf moeten indienen, zijn bijvoorbeeld mensen met een AOW, WW of Wajong-uitkering. Maar ook werkenden met een laag inkomen, bijvoorbeeld omdat ze een deeltijdbaan hebben, kunnen voor de energietoeslag in aanmerking komen. Wie minder dan 120 procent van het bijstandsniveau verdient, heeft recht op die 1300 euro.

Op dit moment heeft de gemeente Deventer al aan 5500 mensen de toeslag uitbetaald. "Maar er zijn altijd mensen die er recht op hebben, die toch niet weten dat de mogelijkheid er is", zegt Stuurman. De gemeente Deventer heeft een prognose gemaakt. "Die schat in dat in de gemeente Deventer 6500 mensen recht hebben op deze toeslag", aldus de woordvoerder.

Mogelijk zijn er dus nog zo'n duizend mensen die de toeslag zouden kunnen aanvragen. "Die mensen hopen we echt nog te bereiken, want er zijn nu echt mensen die het heel lastig hebben", zegt Stuurman namens de gemeente.

Het aanvragen van de toeslag kan dit hele jaar nog, daarna houdt deze regeling op. Wie wil weten of hij of zij in aanmerking komt voor de toeslag kan kijken naar de voorwaarden, die staan vermeld op deventer.nl/energietoeslag.