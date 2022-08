We wandelen, hardlopen en fietsen niet alleen massaal in Deventer, skaten doen we ook. Daarom zetten wij vier fijne skeelerroutes in Deventer en omgeving op een rij.

Om niet direct te hard van stapel te lopen (of te skeeleren) beginnen we met een klein rondje om op te warmen. Pak je skates en rol naar het Rijsterborgherpark, vlak bij het station in Deventer. De paden in het park zijn ideaal voor een rondje skeeleren.

Deventer kent schitterende, verborgen paden waar je prima kunt skeeleren. Neem bijvoorbeeld de Lookersdijk. Heb je het skeeleren al meer onder de knie? Dan is deze route van veertig minuten top om te skaten.

In tegenstelling tot de andere rondjes, is deze route voor de échte profs! De route gaat langs het kanaal, door de prachtige natuur van Schalkhaar en is 7,5 kilometer lang. Een tip van ons: start na het avondeten, rond 20.00 uur. Je eten is dan goed gezakt en je geniet van een fantastische zonsondergang terwijl je skate.

Geen uitgestippelde route, maar zéker het benoemen waard: de skeelerbaan in de Keizerslanden. Op sportpark Keizerlanden spot je namelijk een semi-openbare wieler- en skeelerbaan. Iedere Deventenaar kan vrij gebruikmaken van deze prachtige baan, maar let op: alleen als deze niet is gereserveerd door een sportvereniging. Bekijk hier het rooster van de baan.