Wat een korte stop had kunnen zijn, werd een aanhouding en een inbeslagname. Een zeventienjarige brommerbestuurder ging er gisteravond hard vandoor nadat hij een stopteken kreeg van de politie. Hij kreeg het stopteken vanwege slecht werkende verlichting.

De politie zette de achtervolging in door de straten van Deventer. De weg die ze hebben afgelegd ging onder andere door de Rivierenwijk en Keizerslanden. Bij de Shell op de Margijnenenk kwam de achtervolging tot een eind.

De zeventienjarige uit Deventer is aangehouden en zijn brommer is in beslag genomen.