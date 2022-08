De politie heeft donderdagmiddag een verdachte aangehouden van de overval op de Jumbo in Deventer op 24 juli. Het gaat om een 47-jarige man uit Deventer. Hij is aangehouden dankzij vele tips die de politie binnen heeft gekregen.

Klanten en personeel in de Jumbo aan het Boreelplein in Deventer werden op 24 juli opgeschrikt door een gewapende overval. Vermomd in een trainingspak en met een zonnebril op de neus liep de man om 10.30 uur gewapend de supermarkt aan het Boreelplein binnen.

Niet veel later kwam hij weer naar buiten. De overvaller ging er met een onbekend geldbedrag vandoor.

Na de overval is de dader op de vlucht geslagen met een fiets. Hij is toen niet gevonden. De politie deed een signalement en dankzij alle tips is de dader nu opgepakt.