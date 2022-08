Een man is dinsdagmiddag door twee mannen overvallen in zijn eigen huis in Deventer. Daarbij is hij lichtgewond geraakt. De politie is op zoek naar het agressieve duo.

Rond 15.45 uur drongen twee overvallers een huis aan de Boxbergerweg binnen. De bewoner werd mishandeld en bedreigd met een mes. Hij raakte lichtgewond. Nadat het duo een zoektocht door het huis had gehouden, vertrok het gewelddadige tweetal zonder buit. Het is onbekend in welke richting de daders vluchtten. Een van de twee mannen is ongeveer twintig jaar oud, 1.80 meter lang en heeft een lichte huidskleur. Ook de andere verdachte is ongeveer twintig jaar oud en heeft een lichte huidskleur. Wel is hij een stuk korter, zo'n 1.65 meter. Deze man droeg tijdens de overval een heup- of nektasje. Omwonenden of ooggetuigen met meer informatie over de overvallers kunnen zich, al dan niet anoniem, melden bij de politie. Ook videobeelden, van bijvoorbeeld een bewakingscamera, deurbel of dashcam, zijn welkom.