Politie moet ingrijpen bij uitverkoop op meubelboulevard: ‘Het was vechten en haren trekken’

De uitverkoop werd van tevoren groots gepromoot op sociale media en dat zorgde voor veel klanten voor de deur. Sommigen stonden al uren van tevoren voor de winkel te wachten. 'Vanwege drukte en onrust in een winkel aan de Waldorpstraat in Den Haag hielpen wij vanmorgen op verzoek van de eigenaar met het ontruimen van het pand', meldt de politie.

Door de drukte ontstonden er ruzies tussen diverse klanten, zegt een omstander, die spreekt over 'bizarre taferelen' die plaatsvonden in en voor de winkel. "Decor Wonen had een outlet met gigantisch lage prijzen", vertelt een andere getuige over de drukte bij de winkel in de Megastores.