Ambassade waarschuwt voor ‘fejerverk’ en ‘strilbi karbidom’

De ambassade van Oekraïne vraagt medewerkers van opvanglocaties in Nederland om de Oekraïense vluchtelingen goed voor te bereiden op het vuurwerk zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag. "Het geluid van vuurwerk kan psychologisch moeilijk te verduren zijn voor sommige Oekraïners."

"We hopen dat de mensen op de locaties waar Oekraïners tijdelijk verblijven uitleg aan onze burgers geven over wat ze kunnen verwachten", zegt een woordvoerder van de ambassade tegen het ANP. Volgens de recentste cijfers zijn er in Nederland bijna 87.000 vluchtelingen uit Oekraïne geregistreerd.

Sommigen verblijven op gemeentelijke opvanglocaties, anderen zitten bij particulieren of hebben zelf een plekje weten te vinden. De ambassade zegt dat vrijwilligers en Oekraïners informatie over 'de tradities van de luide nieuwjaarsviering in Nederland' hebben gedeeld op Telegram en andere sociale netwerken.

De Veiligheidsregio Drenthe heeft op zijn site een uitleg in het Oekraïens geplaatst over Oud en Nieuw in Nederland. Zo worden de vluchtelingen gewaarschuwd voor het fejerverk (vuurwerk) en het strilbi karbidom (carbidschieten).

De Veiligheidsregio Utrecht heeft informatie gedeeld met de 26 gemeenten in de provincie, die dit kunnen doorgeven aan de Oekraïners. Zo kunnen de vluchtelingen leren dat mensen in Nederland soms illegaal vuurwerk afsteken en dat ze rekening moeten houden met knallen op straat.

Terwijl de jaarwisseling voor de meesten een feest is, verandert Den Haag voor sommige vluchtelingen in een oorlogsgebied. De Oekraïense Maryna Liamparska (23) was zo bang voor het vuurwerk dat ze de stad is ontvlucht voor Oud en Nieuw. "Al die geluiden herinneren me aan nare gebeurtenissen."