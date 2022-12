Vreugdevuur Scheveningen vandaag al aangestoken vanwege weersverwachting

Het vreugdevuur op het strand van Scheveningen wordt niet op Oudejaarsavond aangestoken, zoals de bedoeling was, maar al op vrijdagavond, een dag eerder. Volgens de organisatoren is daartoe besloten vanwege de slechte weersverwachting voor zaterdagavond. Ook het andere vuur op het strand in Den Haag, in de buurt Duindorp, wordt vanavond aangestoken.

Het besluit is in overleg met de gemeente en de politie genomen. Het KNMI voorspelt windkracht 6-7 voor de Haagse kust in de oud-en-nieuwnacht. Dat geeft een te groot risico voor omwonenden, toeschouwers en bebouwing, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Vrijdagavond is rond 23.00 uur de wind minder sterk, zeggen de voorspellingen, en wordt aan de norm voldaan. In Scheveningen wordt het vuur vanavond om 23.00 uur aangestoken. Aan de laatste loodjes wordt momenteel hard gewerkt. 'Bij dezen doen wij een oproep aan alle bouwers en vrijwilligers om een handje te helpen op strand met de laatste voorbereidingen', melden de bouwers van het vreugdevuur op Facebook. Ook in Duindorp wordt het vuur om 23.00 aangestoken. Daar zal, buiten de organisatie, geen bezoekers worden toegelaten. 'Vanwege veiligheidsoverwegingen zal dit in een beperkte onderlinge kring plaatsvinden. Helaas kunnen wij dus verder niemand anders toelaten en heeft het geen zin om naar het Zuiderstrand te komen', laten de bouwers weten. Vonkenregen Vanavond wordt voor het eerst sinds de jaarwisseling 2018/2019 weer een vreugdevuur ontstoken op het strand van Scheveningen. In dat jaar leidde het vreugdevuur tot een grote vonkenregen. Scheveningen-dorp ontliep een ramp die nacht. Het onderzoek naar die heftige gebeurtenis kostte toenmalig burgemeester Krikke de kop. Ook stelden de onderzoekers dat de Haagse vreugdevuurtraditie niet zonder vergunning gehouden kan worden. De vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen waren vier jaar geleden veel te hoog gemaakt, bleek achteraf. De torens kwamen tot ruim boven de veertig meter uit. Dit jaar mogen de vuurstapels tot maximaal 10 meter hoog worden gebouwd. Opbouw Tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn Duindorpers en Scheveningers traditiegetrouw druk in de weer met sjouwen en stapelen op het strand. De twee organisaties maakten er elk jaar een wedstrijd van om de hoogste toren te bouwen. Dat element is er dit jaar niet meer. Tijdens de opbouw deze week was de sfeer gespannen. Lees onze reportage over de opbouw hier. Den Haag Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Heeft de gewone kapper langste tijd gehad? ‘Er verdwijnt nu heel wat gif door het afvoerputje’

