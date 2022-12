Politie doet dringende oproep: meld vuurwerkoverlast en brandbaar materiaal om schade te beperken

Tot en met 31 december kunnen mensen meldingen doen. Als je dat doet, geeft dan altijd naam en telefoonnummer door zodat de politie contact kan opnemen voor verdere vragen. Daarnaast is het ook goed om beelden - foto's of video's - te maken van de daders en die door te sturen. Net als kentekens, signalementen en loop- en rijrichtingen van de overlastveroorzakers.

'Wij reageren helaas niet op meldingen van vuurwerkoverlast zonder één van bovenstaande punten. Simpelweg omdat we daar geen capaciteit voor hebben', schrijft de politie Haaglanden in een bericht op facebook. 'Alleen meldingen met een redelijke kans om ook mensen staande te kunnen houden, nemen wij graag aan.'

Ook wordt mensen gevraagd contact met de politie te zoeken als zij brandbaar materiaal op de weg of in de openbare ruimte zien liggen of desnoods bij de buren thuis. 'Weet u waar veel banken, hout, autobanden enzovoort liggen opgeslagen? In een tuin, garage of schuur? En heeft u het vermoeden dat dit wel eens aangestoken zou kunnen worden? Laat het ons weten. Alleen samen kunnen we de schade beperken.'