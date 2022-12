Auto afgebrand op Hoefkade; weg tussen Kaapseplein en Parallelweg afgesloten

Door een brand in een auto op de Hoefkade in Den Haag is woensdagmiddag een man gewond geraakt. De weg tussen het Kaapseplein en de Parallelweg is door de politie afgesloten.

De brandweer snelde zich rond 14.00 uur naar de straat waar zij een geparkeerde auto aantrof die in vlammen stond. Ook was er flinke rookontwikkeling. De eigenaar van de auto was bezig met het legen van de brandstoftank toen het voertuig vlam vatte. De man liep hierbij verwondingen op aan zijn gezicht en handen en is in een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Na het blussen zal een berger het voertuig afslepen. De Hoefkade tussen het Kaapseplein en Parallelweg is op last van de politie afgesloten.

