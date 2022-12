Van die mogelijkheid werd vandaag gretig gebruik gemaakt. Zo leverden mensen hun (illegaal) vuurwerk in. Het ging daarbij om zwaar vuurwerk zoals cobra's en nitraten. Maar ook knalvuurwerk was welkom, daar vallen rotjes bijvoorbeeld onder. De inleveractie heeft geen gevolgen voor deze personen.

Alleen lopend of met eigen vervoer mocht het vuurwerk worden gebracht: meenemen in het openbaar vervoer is verboden, want dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Het ingeleverde vuurwerk wordt later weggebracht en vernietigd.