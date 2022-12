KNRM deelt tientallen kerstbroden uit aan personeel van voor anker liggende schepen

Het hele jaar door komen de vrijwillige reddingbootbemanningen van de KNRM in de ankergebieden voor de Hollandse kust. Meestal om zieke en gewonde zeelieden van boord te halen, maar deze week combineren zij hun laatste oefening van het jaar met het uitdelen van kerstbroden bij voor anker liggende schepen op de Noordzee. Op woensdag gebeurde dit vanuit Scheveningen waar ook een KNRM-station is gevestigd.

"Vanaf de boot die voor anker ligt wordt dan een mandje of een emmer uitgegooid die dan gevuld wordt en weer omhoog wordt gehesen", legt KNRM-woordvoerder Arie Verbaan uit. "En dan volgt eigenlijk altijd gelijk een bedankje via de radioverbinding. Het is inmiddels een waardevolle traditie die erg op prijs wordt gesteld."

De zeelieden die aan boord van ankerliggers verblijven, liggen hier vaak een paar weken te wachten. Door COVID-19 is een groot aantal bemanningsleden echter niet afgelost zoals normaal, maar verblijven zij veel langer aan boord dan gepland. Verbaan: "Het is dus niet voor iedereen weggelegd om met de feestdagen thuis te zijn. Daarom is het ook belangrijk dat wij hen op deze manier een hart onder de riem steken, dat we ze iets meegeven. Ze zijn niet alleen."