De mishandeling vond plaats in de middag van vrijdag 21 oktober. De 66-jarige man kreeg ruzie met een groep van drie jongens en twee meisjes op de Hoogeveenlaan, in de buurt van zijn woning. De man stuurde de jongeren weg, maar werd opeens hard in zijn gezicht geslagen door één van de jongens. Zijn kaak brak hierdoor op meerdere plekken.