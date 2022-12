Matras in brand in appartement Zeeheldenkwartier

De brandweer heeft woensdagmiddag een brand geblust in een huis in het Haagse Zeeheldenkwartier. De bewoners van het appartement aan de Van Speijkstraat ontdekten zelf dat er een matras in brand stond.

De bewoners konden de woning uitvluchten en belden de brandweer. Voor het blussen van het vuur en de ontruiming van enkele omliggende woningen zette de brandweer korte tijd meerdere blusvoertuigen in. De vlammen konden vervolgens snel geblust worden. Er raakte niemand gewond. De bewoners van de omliggende woningen kunnen binnenkort weer terug naar hun woning. Stichting Salvage komt ter plaatse om de bewoners van de getroffen woning bij te staan bij de afhandeling van de schade.



