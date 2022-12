Woonlasten stijgen in Den Haag, maar toch betaalt Haagse huiseigenaar minder dan rest van het land

De totale woonlasten voor meerpersoonshuishoudens waren in 2022 bijna 700 euro. Daarin zitten de rioolheffing, de afvalheffing en de gemiddelde onroerendezaakbelasting (ozb) voor huiseigenaren. Volgens de Vereniging Eigen Huis is de stijging van de ozb met 22 procent in Den Haag opvallend. Een jaar ervoor ging die namelijk ook omhoog, toen met slechts 2,5 procent.

Dat blijkt ook uit de steekproef van Vereniging Eigen Huis. In Albrandswaard betaalt hetzelfde huishouden volgend jaar 1.135,07 euro, een meerpersoonshuishouden in Bodegraven-Reeuwijk is 1.228,09 euro kwijt. Ook dichterbij, in Delft, is het prijziger met 1.083,27 euro.