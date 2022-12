Daarom eist het OM nu een celstraf van twee maanden en een geldboete van tienduizend euro. De Turkse man werkte zes nachten in de week van tien uur 's avonds tot vier uur in de nacht. Hij zou daar variërend van 800 tot 1200 euro per maand mee hebben verdiend. Dat is ruim onder het minimumloon.