Tijdens oud en nieuw parkeer je gratis in deze Haagse parkeergarages

In verschillende garages in Den Haag kan tijdens de jaarwisseling voor tien euro worden geparkeerd. In Scheveningen kan dit zelfs gratis.

Bezoekers en inwoners van Den Haag kunnen hun auto op 31 december in een van de deelnemende garages zetten en deze 1 januari weer ophalen voor een bedrag van tien euro. Ook krijgt de bestuurder hierbij twee kaarten voor het openbaar vervoer van en naar de garage.



De deelnemende parkeergarages zijn: Q-Park Laakhaven-HS (Laak), Parking Leyweg (Escamp), parkeergarage Veerkaden (Centrum) en parkeergarage Haagse Markt (Schilderswijk). Reserveren Bij sommige garages is het nodig om van tevoren een plek te reserveren. Ook gelden voor alle deelnemende parkeergarages vaste inrijtijden (16.00 tot 19.00 uur) en uitrijtijden (10.00 tot 16.00 uur). Bij Parking Strand in Scheveningen is parkeren rond de jaarwisseling zelfs gratis. Alleen zit hier geen gratis openbaar vervoer van en naar bestemming bij. Ook zijn de tijden voor inrijden en uitrijden beperkter: op Oudejaarsavond kun je van 18.00 tot 20.00 uur je auto neerzetten en op Nieuwjaarsdag van 8.00 tot 10.00 uur weer weghalen. Den Haag Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Den Haag gastheer van een speciaal Oekraïne-tribunaal? ‘Reputatie moeten we hoog houden’

