Levensgroot spandoek gericht tegen Rutte op de ‘eierdoos’ langs de A4

Het is de activisten gelukt om het leegstaande gebouw binnen te komen en het dak op te gaan. Vermoedelijk komt de actie van protesterende boeren. In Westland en Midden-Delfland zijn de afgelopen maanden vaker soortgelijke acties gevoerd.

Zo werd er in augustus een gigantische omgekeerde vlag langs de weg bij Maassluis gelegd . Vijf dagen daarvoor hing er in Maasdijk ook al een grote omgekeerde vlag langs de snelweg. Die hing aan de mast van McDonald's.

In september was er een soortgelijke actie bij het MBO Westland. Die was ook specifiek gericht aan Mark Rutte. De premier zou een bezoek brengen aan de school, maar in de nacht daarvoor was een protestgroep langs geweest om omgekeerde vlaggen te plaatsen. Rutte zegde uiteindelijk zijn bezoek af.