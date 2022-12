Veel ongelukken door gladheid, vrachtwagen rijdt door vangrail heen de sloot in

Zo ging het onder andere mis op de A12 bij Bleiswijk. Een vrachtwagen is van de A12 door de vangrail geklapt en vervolgens over een fietspad gereden en in een sloot beland. De toegesnelde brandweer heeft een deur van de cabine verwijderd. De chauffeur kon daarna op eigen kracht uit z'n cabine komen. Hij is zonder spoed naar een ziekenhuis gebracht.

In Delfgauw belandde een auto op het dak. De auto reed op de N470 in de richting van Delft. Door de ernstige gladheid op de weg raakte de auto in de spin en schoot de berm in. De auto kwam op zijn kop in de berm tot stilstand. De automobilist raakte gewond en werd behandeld door ambulancepersoneel.